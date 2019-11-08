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На трассе в Ростовской области загорелась иномарка

На трассе в Ростовской области загорелась иномарка
В Октябрьском районе Ростовской области на трассе загорелась иномарка. ЧП произошло ночью 11 ноября на дороге Шахты – Цимлянск.

По данным ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 2:32. На место выехал пожарный расчёт. Автомобиль «Черри А 115» полыхал на площади три квадратных метра.
- В результате возгорания никто не пострадал, - сообщили в спасательном ведомстве. – Пожар был полностью ликвидирован в 2:50.

К тушению привлекались два спасателя и одна единица техники. Причину возгорания в МЧС не сообщили.

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