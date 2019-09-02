На трассе Волгоград – Каменск в аварии с участием фуры пострадала пенсионерка



Фото: navigator-kirov.ru

В аварии на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский пострадала пассажирка. ДТП произошло 3 сентября.



По предварительным данным, 24-летний водитель «Лады Гранты» заснул за рулём. Неуправляемая легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. От удара автомобиль отбросило на «Киа Спортэйдж».



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка иномарки. Женщину доставили в больницу.



Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. По факту происшествия начата проверка.