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На трассе Волгоград – Каменск в аварии с участием фуры пострадала пенсионерка

На трассе Волгоград – Каменск в аварии с участием фуры пострадала пенсионерка
Фото: navigator-kirov.ru
В аварии на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский пострадала пассажирка. ДТП произошло 3 сентября.

По предварительным данным, 24-летний водитель «Лады Гранты» заснул за рулём. Неуправляемая легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. От удара автомобиль отбросило на «Киа Спортэйдж».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка иномарки. Женщину доставили в больницу.

Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. По факту происшествия начата проверка.

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