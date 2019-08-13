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На трассе в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием «скорой»: видео

На трассе в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием «скорой»: видео
В Каменском районе Ростовской области произошло массовое ДТП. Авария случилась на трассе М-4 «Дон» утром 15 августа.

По предварительным данным, столкнулись микроавтобус и автомобиль скорой помощи.
- Информация о происшествии уточняется, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД. – На месте происшествия работает наряд ДПС.

Между тем на видео, которое удалось снять очевидцам происшествия, видно, что на обочине находятся ещё два автомобиля. Один из них, предположительно, – «Хендай Старекс», а второй – патрульная машина ДПС.

В ГИБДД также сообщили, что в результате происшествия никто не погиб, информация о пострадавших уточняется.

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