На трассе в Ростовской области перевернулось авто: пострадали женщина и маленькая девочка



В результате ДТП на трассе в Ростовской области пострадали два человека, включая ребёнка. Случай произошёл около 22 часов 18 января в Белокалитвинском районе.



«ВАЗ-2112» под управлением 39-летнего водителя ехал по трассе А-260. На 207-м километре он не справился с управлением. Машину стало заносить, и в итоге она опрокинулась.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области рассказали, что травмы получили 37-летняя женщина и 4-летняя девочка. Прибывшие на место медики доставили их в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

