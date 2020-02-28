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На трассе Ростов — Новошахтинск в ДТП пострадали девушка и 2-летняя девочка

На трассе Ростов — Новошахтинск в ДТП пострадали девушка и 2-летняя девочка
Девушка и ребёнок пострадали в результате ДТП в Ростовской области. Происшествие случилось около 13 часов 2 марта на трассе Ростов — Новошахтинск.

На нулевом километре автодороги на перекрёсток выехала 66-летняя женщина на «Хёндай Ай Икс 35». Поворачивая налево, она не убедилась в безопасности манёвра и столкнулась с «Фордом Фокусом» под управлением 33-летнего водителя.

- Позже пассажиры «Форда» обратились в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Медицинская помощь понадобилась 30-летней девушке и 2-летней девочке.

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