На трассе Ростов — Новошахтинск в ДТП пострадали девушка и 2-летняя девочка



Девушка и ребёнок пострадали в результате ДТП в Ростовской области. Происшествие случилось около 13 часов 2 марта на трассе Ростов — Новошахтинск.



На нулевом километре автодороги на перекрёсток выехала 66-летняя женщина на «Хёндай Ай Икс 35». Поворачивая налево, она не убедилась в безопасности манёвра и столкнулась с «Фордом Фокусом» под управлением 33-летнего водителя.



- Позже пассажиры «Форда» обратились в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Медицинская помощь понадобилась 30-летней девушке и 2-летней девочке.