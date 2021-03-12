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На трассе Ростов-Таганрог 28-летний водитель устроил ДТП с пострадавшими

На трассе Ростов-Таганрог 28-летний водитель устроил ДТП с пострадавшими
На трассе под Таганрогом парень за рулем «Хендай Акцент» врезался в иномарку. Авария произошла днем 15 марта в Неклиновском районе.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Акцент» ехал по трассе Ростов - Таганрог. В районе хутора Мержаново он превысил безопасную скорость движения. Автомобилист врезался в «Шевроле Ланос под управлением» 37-летней женщины.

- В результате ДТП пострадал водитель «Хендай» и 23-летний пассажир «Шевроле», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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