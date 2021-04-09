На трассе в Ростовской области 25-летний парень пострадал в «пьяном» ДТП

На трассе в Ростовской области четыре легковушки попали в ДТП. Авария произошла около 15 часов 11 апреля в Волгодонском районе.По предварительной информации, 38-летний мужчина сел пьяным за руль «Фольксвагена Пассата». Он поехал по автодороге Ростов - Семикаракорск - Волгодонск. В районе 201-го километра мужчина оказался слишком близко к встречному автомобилю. «Фольксваген» столкнулся с «Хендай Солярис», который отбросило на встречную полосу. Там иномарка врезалась в «ВАЗ-2114», а затем - в «Опель Вектра».- В результате аварии пострадал 25-летний водитель отечественного авто, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Его с травмами доставили в ГБСМП города Волгодонска.К счастью, остальные участники аварии не пострадали. Для них ДТП обошлось ушибами и ссадинами.