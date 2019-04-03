На трассе в Ростове-на-Дону сгорел грузовик



На трассе М-4 «Дон» в Ростове сгорел КамАЗ. Инцидент произошёл около 23 часов 4 апреля. Недалеко от рынка «Алмаз» у грузовика загорелась кабина.



Предположительно, возгорание произошло под капотом. К моменту прибытия пожарных огонь горел на площади в 13 квадратных метров.



- К тушению привлекались четыре спасатели и одна единица техники, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



На борьбу с огнём ушло более получаса. К счастью, водитель успел выбежать из кабины до того, как её полностью охватило пламя.