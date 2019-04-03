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На трассе в Ростове-на-Дону сгорел грузовик

На трассе в Ростове-на-Дону сгорел грузовик
На трассе М-4 «Дон» в Ростове сгорел КамАЗ. Инцидент произошёл около 23 часов 4 апреля. Недалеко от рынка «Алмаз» у грузовика загорелась кабина.

Предположительно, возгорание произошло под капотом. К моменту прибытия пожарных огонь горел на площади в 13 квадратных метров.

- К тушению привлекались четыре спасатели и одна единица техники, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

На борьбу с огнём ушло более получаса. К счастью, водитель успел выбежать из кабины до того, как её полностью охватило пламя.

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