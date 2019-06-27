На трассе М-4 «Дон» сгорел шиномонтаж



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» сгорел шиномонтаж. Возгорание произошло в селе Самарском Азовского района.



Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативных служб около двух часов ночи 28 июня. Когда спасатели прибыли на место, огнём было охвачено 10 квадратных метров помещения.

- Возгорание было полностью ликвидировано в 2:20, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники. Причину происшествия устанавливают специалисты.