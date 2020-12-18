На трассе Ростов - Таганрог в массовом ДТП погиб водитель «ЗАЗ Шанса»

В Ростовской области в ДТП с участием четырех авто погиб 50-летний мужчина. Авария произошла на трассе Ростов - Таганрог в Неклиновской районе.По предварительным данным, 27-летний водитель «Киа Рио» врезался в попутный «ЗАЗ Шанс», за рулем которого был 50-летний мужчина. От удара отечественный автомобиль отбросило на «встречку», где он столкнулся «Киа Соренто». Последний автомобиль протаранил «ВАЗ-21083», водитель которого выезжал на трассу со стороны Мержаново.- В результате аварии автомобилист из «ЗАЗ Шанса» погиб на месте, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Его пассажирка, 40-летняя женщина, пострадала и была доставлена в медучреждение.