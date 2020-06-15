На трассе Ростов – Ставрополь в ДТП с фурой погибли муж с женой

Два человека стали жертвами ДТП на трассе Ростов – Ставрополь. Трагедия произошла в Егорлыкском районе около 17 часов 17 июня.По предварительным данным, 30-летний водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу и врезался в фуру «Мерседес Актрос». Легковушку от удара выбросило с дороги. От неё буквально ничего не осталось, настолько она была повреждена. Автомобилист и его 34-летняя супруга, которая ехала на соседнем сиденье, погибли на месте.