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На трассе Ростов – Ставрополь в ДТП с фурой погибли муж с женой

На трассе Ростов – Ставрополь в ДТП с фурой погибли муж с женой
Два человека стали жертвами ДТП на трассе Ростов – Ставрополь. Трагедия произошла в Егорлыкском районе около 17 часов 17 июня.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу и врезался в фуру «Мерседес Актрос». Легковушку от удара выбросило с дороги. От неё буквально ничего не осталось, настолько она была повреждена. Автомобилист и его 34-летняя супруга, которая ехала на соседнем сиденье, погибли на месте.
- По данному факту проводится проверка, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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