Между Ростовом-на-Дону и Ялтой запущен прямой автобусный маршрут

Фото: Donday

Ростовчане могут с комфортом добраться до Ялты на прямом автобусном рейсе. Как сообщили "Автовокзалы Ростовской области", новый автобусный рейс будет курсировать ежедневно с 28 января.Автобус отправляется из Ростова-на-Дону в 23:00, делая по пути остановки в Таганроге, Мариуполе, Мелитополе, Джанкое, Симферополе и Алуште. Прибытие в солнечную Ялту запланировано на 11:00 следующего дня.В обратном направлении рейс из Ялты отправляется в 20:50, следуя через Симферополь, Мариуполь и Таганрог, и прибывает в Ростов-на-Дону в 08:50.Ежедневные рейсы между Ростовом-на-Дону и Ялтой будут выполняться на современных туристических автобусах, оборудованных всем необходимым для комфортной поездки: мягкими креслами, системой климат-контроля, индивидуальной вентиляцией и даже USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.Получить подробную информацию о расписании и ценах на билеты можно на сайте "Автовокзалы Ростовской области" или в кассах автовокзала.