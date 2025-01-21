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На трассе Ростов – Ставрополь четыре человека пострадали в аварии

На трассе Ростов – Ставрополь четыре человека пострадали в аварии
На трассе Ростов – Ставрополь четыре человека попали в аварию. ДТП произошло 21 января на 65-м километре автодороги.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Шевроле Кобальт» двигался по трассе около 12:30. На перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево он не убедился в безопасности маневра. Транспорт протаранил «Киа Спектра», за рулем которой был 26-летний парень.

- В результате аварии водитель «Шевроле Кобальт», а также его 37-летний пассажир, водитель «Киа» и его пассажир пострадали. Их доставили в медучреждение, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Обстоятельства случившегося выясняют.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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