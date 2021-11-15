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На трассе под Ростовом образовалась пробка из-за фуры, влетевшей в отбойник

На трассе под Ростовом образовалась пробка из-за фуры, влетевшей в отбойник
На трассе в Ростовской области автомобилисты встали в пробку из-за ДТП с фурой. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» утром 17 ноября.

В районе поселка Рассвет водитель большегруза не справился с управлением и влетел в отбойник. К счастью, машина остановилась на обочине и не задела другие авто. Несмотря на то, что ДТП произошло не на проезжей части, на трассе образовался затор.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что сейчас движение не затруднено и осуществляется по всем полосам. Однако на «Яндекс.Картах» в районе Рассвета все-таки есть небольшая пробка.

Автомобилистам стоит учитывать дорожную ситуацию, чтобы не опоздать по своим делам.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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