На трассе под Ростовом образовалась пробка из-за фуры, влетевшей в отбойник

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области автомобилисты встали в пробку из-за ДТП с фурой. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» утром 17 ноября.В районе поселка Рассвет водитель большегруза не справился с управлением и влетел в отбойник. К счастью, машина остановилась на обочине и не задела другие авто. Несмотря на то, что ДТП произошло не на проезжей части, на трассе образовался затор.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что сейчас движение не затруднено и осуществляется по всем полосам. Однако на «Яндекс.Картах» в районе Рассвета все-таки есть небольшая пробка.Автомобилистам стоит учитывать дорожную ситуацию, чтобы не опоздать по своим делам.