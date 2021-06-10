На трассе под Ростовом грузовик врезался в отбойник:видео

На трассе под Ростовом грузовик врезался в отбойник. Авария произошла 12 июня около 10:00 на Новочеркасском шоссе.Водитель двигался в сторону Новочеркасска, но в районе хутора «Золотой колос» он съехал на правую обочину и врезался в отбойник. К счастью, никто не пострадал. Повреждения получил только сам автомобиль.Из-за произошедшего ДТП, на данном участке дороги образовалась пробка, поэтому водителям стоит быть внимательнее или выбрать пути объезда, чтобы не оказаться в заторе.