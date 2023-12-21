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На трассе под Азовом два человека пострадали в аварии

На трассе под Азовом два человека пострадали в аварии
На трассе в Ростовской области произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось 21 декабря около 06:30 в селе Кулешовка Азовского района.

По предварительным данным, 44-летняя женщина за рулем «Хендай Соляриса» ехала по автодороге Азов – Ростов. На 10-м километре она пошла на обгон по встречной полосе. На нее двигалась «ГАЗель Некст» под управлением 38-летнего водителя. Женщина не успела вернуться на свою полосу и на полном ходу врезалась в фургончик.

— В результате ДТП получили травмы водитель «Хендай» и ее 19-летний пассажир, — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. — Пострадавших доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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