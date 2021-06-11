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На трассе Миллерово - Луганск 11-летняя девочка погибла под колесами КамАЗа

На трассе Миллерово - Луганск 11-летняя девочка погибла под колесами КамАЗа
В Ростовской области 43-летний мужчина на большегрузе сбил насмерть ребенка. Авария произошла утром 16 июня на трассе Миллерово - Луганск.

По предварительным данным, в районе 5-го километра автодороги 11-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель за рулем КамАЗа не успел притормозить и сбил ребенка.

- От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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