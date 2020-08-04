На трассе М-4 «Дон» ВАЗ врезался в иномарку и грузовик

На трассе М-4 «Дон» ВАЗ протаранил иномарку и грузовик. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Аксайском районе Ростовской области 5 августа около пяти часов вечера.Авария произошла по вине 31-летнего водителя «семерки». Он выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с КамАЗом, за рулем которого был 33-летний мужчина, а затем - с 46-летним автомобилистом на «Дэу Леганза». «Жигулям» буквально снесло капот.В ДТП травмы получили водитель и пассажир ВАЗа.