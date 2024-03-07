На трассе М-4 «Дон» в ДТП с «перевертышем» пострадали два человека

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

В Воронежской области в ДТП с «перевертышем» пострадало два человека. Серьезная авария произошла 6 марта в Бобровском районе.Предварительно, 51-летний водитель «Тойоты Камри» ехал по трассе М-4 «Дон» в сторону Ростовской области. Под селом Пчелиновка мужчина потерял управление над машиной. Автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся. У машины вылетело лобовое стекло, а также сильно помялись крыша и кузов.В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что после аварии водителя и 57-летнюю женщину-пассажира доставили в больницу.