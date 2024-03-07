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На трассе М-4 «Дон» в ДТП с «перевертышем» пострадали два человека

На трассе М-4 «Дон» в ДТП с «перевертышем» пострадали два человека
В Воронежской области в ДТП с «перевертышем» пострадало два человека. Серьезная авария произошла 6 марта в Бобровском районе.

Предварительно, 51-летний водитель «Тойоты Камри» ехал по трассе М-4 «Дон» в сторону Ростовской области. Под селом Пчелиновка мужчина потерял управление над машиной. Автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся. У машины вылетело лобовое стекло, а также сильно помялись крыша и кузов.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что после аварии водителя и 57-летнюю женщину-пассажира доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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