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Три человека пострадали в ДТП с автобусом на трассе М-4 «Дон»

Три человека пострадали в ДТП с автобусом на трассе М-4 «Дон»

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области после ДТП с автобусом в больницу увезли трех человек. Авария произошла утром 5 марта в Бобровском районе.

Предварительно известно, что 39-летний мужчина за рулем «Нивы Тревел» потерял управление на заснеженной трассе. Кроссовер начало бросать из стороны в сторону. В итоге машина столкнулась с автобусом «Неоплан», следовавшим из Черкесска в Москву.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, в результате ДТП с травмами госпитализировали водителя кроссовера и двух его пассажиров – 31 и 32 лет.
Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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