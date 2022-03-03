Три человека пострадали в ДТП с автобусом на трассе М-4 «Дон»

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области после ДТП с автобусом в больницу увезли трех человек. Авария произошла утром 5 марта в Бобровском районе.Предварительно известно, что 39-летний мужчина за рулем «Нивы Тревел» потерял управление на заснеженной трассе. Кроссовер начало бросать из стороны в сторону. В итоге машина столкнулась с автобусом «Неоплан», следовавшим из Черкесска в Москву.Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, в результате ДТП с травмами госпитализировали водителя кроссовера и двух его пассажиров – 31 и 32 лет.