На трассе Кашары-Морозовск в ДТП погиб 15-летний подросток

В Ростовской области в ДТП погиб 15-летний подросток. Авария произошла вечером 10 мая на трассе «Кашары-Морозовск».По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, юноша на мотоцикле Vels-300 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд с дороги в правую полосу отвода с дальнейшим движением и наездом на дерево.- В результате ДТП водитель погиб, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – По факту аварии проводится проверка.