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На трассе Кашары-Морозовск в ДТП погиб 15-летний подросток

На трассе Кашары-Морозовск в ДТП погиб 15-летний подросток
В Ростовской области в ДТП погиб 15-летний подросток. Авария произошла вечером 10 мая на трассе «Кашары-Морозовск».

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, юноша на мотоцикле Vels-300 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд с дороги в правую полосу отвода с дальнейшим движением и наездом на дерево.

- В результате ДТП водитель погиб, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – По факту аварии проводится проверка.

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