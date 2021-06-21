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На Темерницкой в Ростове горело заброшенное здание: видео

На Темерницкой в Ростове горело заброшенное здание: видео

В Ростове произошел пожар в заброшенном здании. ЧП случилось рано утром 23 июня на улице Темерницкой, 66.

Бесхозный дом охватило пламенем около 6 часов. Прохожие тут же вызвали спасателей.

- На место направили восемь человек личного состава и две пожарные автоцистерны, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В соцсетях появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, что баннер, закрывающий неприглядное здание от прохожих, мешает пожарным пройти в помещение. Скорее всего, сотрудники МЧС переживали, что в один момент он может упасть, перекрыв спасателям выход.

К приезду пожарных огонь распространился на 15 квадратных метров. Ветер разгонял черный дым по всем близлежащим улицам. Полностью ликвидировать огонь удалось в течение часа. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

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