На Темерницкой в Ростове горело заброшенное здание: видео

В Ростове произошел пожар в заброшенном здании. ЧП случилось рано утром 23 июня на улице Темерницкой, 66.Бесхозный дом охватило пламенем около 6 часов. Прохожие тут же вызвали спасателей.- На место направили восемь человек личного состава и две пожарные автоцистерны, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.В соцсетях появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, что баннер, закрывающий неприглядное здание от прохожих, мешает пожарным пройти в помещение. Скорее всего, сотрудники МЧС переживали, что в один момент он может упасть, перекрыв спасателям выход.К приезду пожарных огонь распространился на 15 квадратных метров. Ветер разгонял черный дым по всем близлежащим улицам. Полностью ликвидировать огонь удалось в течение часа. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.