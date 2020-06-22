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В центре Ростова сгорело заброшенное здание: видео

В центре Ростова сгорело заброшенное здание: видео
В донской столице ночью произошёл крупный пожар. Заброшенное здание горело на улице Донской, недалеко от пересечения с проспектом Ворошиловским. Огонь охватил постройку примерно в 3 часа 24 июня.

Пожар случился в двухэтажном старом доме № 55. Спустя порядка 45 минут пламя локализовали на площади 208 квадратных метров. Потушить его удалось примерно за час. Как рассказали очевидцы, огонь перекинулся на соседнее строение.
- К ликвидации возгорания привлекали 21 спасателя и семь единиц техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Причину пожара устанавливают.

Видео: Владимир Деркач

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