На Северном в Ростове сгорел ларек
В Ростове в Северном микрорайоне произошёл пожар в торговом ларьке. Возгорание в киоске случилось ночью 18 декабря на улице Лелюшенко.
По информации ГУ МЧС Ростовской области, огнём была охвачена площадь 15 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в спасательном ведомстве.
Порядка 20 минут понадобилось спасателям, чтобы полностью потушить огонь.
К тушению привлекали 20 спасателей и пять единиц техники. Причину пожара устанавливают.