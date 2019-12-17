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На Северном в Ростове сгорел ларек

На Северном в Ростове сгорел ларек
В Ростове в Северном микрорайоне произошёл пожар в торговом ларьке. Возгорание в киоске случилось ночью 18 декабря на улице Лелюшенко.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, огнём была охвачена площадь 15 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в спасательном ведомстве.

Порядка 20 минут понадобилось спасателям, чтобы полностью потушить огонь.

К тушению привлекали 20 спасателей и пять единиц техники. Причину пожара устанавливают.

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