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На улице Страны Советов в Ростове столкнулись две иномарки

На улице Страны Советов в Ростове столкнулись две иномарки
На улице Страны Советов в Ростове-на-Дону столкнулись две иномарки. ДТП случилось около половины девятого утра 4 августа.

По предварительным данным, 38-летний водитель на «Киа Оптима» не пропустил 69-летнего автомобилиста на «Рено Дастер», когда выезжал со двора. В результате столкновения последнего отбросило на электрический столб на противоположной части дороги.

К счастью, пострадавших в аварии нет. Но иномарки получили серьезные повреждения: капот «Киа» вырвало, переднюю часть «Дастера» сложило буквально пополам.

– По факту происшествия проводится проверка, – прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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