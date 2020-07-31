На улице Страны Советов в Ростове столкнулись две иномарки

На улице Страны Советов в Ростове-на-Дону столкнулись две иномарки. ДТП случилось около половины девятого утра 4 августа.По предварительным данным, 38-летний водитель на «Киа Оптима» не пропустил 69-летнего автомобилиста на «Рено Дастер», когда выезжал со двора. В результате столкновения последнего отбросило на электрический столб на противоположной части дороги.К счастью, пострадавших в аварии нет. Но иномарки получили серьезные повреждения: капот «Киа» вырвало, переднюю часть «Дастера» сложило буквально пополам.– По факту происшествия проводится проверка, – прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.