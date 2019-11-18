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На складе деревообрабатывающего цеха в Ростове случился пожар

На складе деревообрабатывающего цеха в Ростове случился пожар
В Ростове ночью 20 ноября произошёл пожар на складе деревообрабатывающего цеха. ЧП случилось в Пролетарском районе города.

На момент прибытия на место происшествия поисково- спасательной службы, огнём была охвачена площадь 80 квадратных метров.
- Пожар был ликвидирован в течение двух часов, - рассказали в Управлении ГО и ЧС Ростова. - Эвакуация людей не потребовалась, жертв и пострадавших нет.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

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