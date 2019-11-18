На складе деревообрабатывающего цеха в Ростове случился пожар



В Ростове ночью 20 ноября произошёл пожар на складе деревообрабатывающего цеха. ЧП случилось в Пролетарском районе города.



На момент прибытия на место происшествия поисково- спасательной службы, огнём была охвачена площадь 80 квадратных метров.

- Пожар был ликвидирован в течение двух часов, - рассказали в Управлении ГО и ЧС Ростова. - Эвакуация людей не потребовалась, жертв и пострадавших нет.



В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.