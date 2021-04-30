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На Северном в Ростове едва не взорвался грузовик

На Северном в Ростове едва не взорвался грузовик
В Ростове-на-Дону едва не взорвался грузовик. ЧП случилось на Северном днем 3 мая.

У большегруза в пути начал выходить газ из баллона. В районе рынка «Квадро» водитель остановил транспорт, вышел из него и вызвал спасателей. Прибывшие правоохранители и пожарные перекрыли проезд до приезда спецслужб. К грузовику никого не подпускали на расстоянии нескольких метров. Из-за этого на дороге появился затор рядом с рынком.

К счастью, инцидент обошелся без пострадавших. Газовики обезвредили угрозу взрыва, а ограничения на дороге убрали.

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