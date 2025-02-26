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В Ростовской области иномарка сбила 12-летнюю девочку

В Ростовской области иномарка сбила 12-летнюю девочку
В Цимлянске 25 февраля случилось ДТП, в котором получила травмы 12-летняя девочка.

По предварительным данным, происшествие произошло на улице Свердлова. 31-летний водитель автомобиля «Чанган Юни К» совершил наезд на 12-летнюю школьницу. Предварительно установлено, что подросток пересекала проезжую часть недалеко от пешеходного перехода, около дома № 56/1.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате аварии девочка-пешеход получила телесные повреждения. Пострадавшей оказали разовую медицинскую помощь.
Фото: ГИБДД
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