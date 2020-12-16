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На одном из проспектов Ростова перевернулась «ГАЗель»

На одном из проспектов Ростова перевернулась «ГАЗель»
В Ворошиловском районе Ростова перевернулась «ГАЗель». Авария произошла окло полудня 17 декабря на проспекте Королева, 4.

Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Грузовик опрокинулся после столкновения с легковушкой. Судя по всему, водитель «Шкоды» на большой скорости влетел сзади в «ГАЗель». Большегруз перевернулся, а легковушку отбросило через разделительные бордюры на встречную полосу. Передняя часть иномарки превратилась в сплошную груду металла, при этом лобовое стекло осталось целым.

По словам очевидцев, в результате аварии никто не погиб. Прибывшая на место «скорая» оказала пострадавшим медпомощь.

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