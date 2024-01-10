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На М-4 в Ростовской области фура снесла отбойник и перекрыла трассу

На М-4 в Ростовской области фура снесла отбойник и перекрыла трассу
На М-4 в Ростовской области фура снесла отбойник и перекрыла трассу. ДТП случилось днем 10 января в Тарасовском районе.

Очевидцы сообщают, что дальнобойщик не справился с управлением грузовиком рядом с поселком Глубоким. Большегруз снес отбойник и стал поперек дороги.

Многотонная машина с прицепом перекрыла проезжую часть в обоих направлениях. По данным на 16:30, на участке образовался трехкилометровый затор.

На место происшествия приехали спасатели и правоохранители. Спасатели, которые работают там, сообщили, что пострадавших нет.
Фото: соцсети
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