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На М-4 в Ростовской области фура снесла отбойник и перекрыла трассу. ДТП случилось днем 10 января в Тарасовском районе.Очевидцы сообщают, что дальнобойщик не справился с управлением грузовиком рядом с поселком Глубоким. Большегруз снес отбойник и стал поперек дороги.Многотонная машина с прицепом перекрыла проезжую часть в обоих направлениях. По данным на 16:30, на участке образовался трехкилометровый затор.На место происшествия приехали спасатели и правоохранители. Спасатели, которые работают там, сообщили, что пострадавших нет.