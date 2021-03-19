На границе Ростовской области задержали опасного рецидивиста

На границе Ростовской области с Украиной задержали опасного преступника-рецидивиста. Мужчина пытался перейти на российскую сторону на окраине хутора Касьяновка Чертковского района.Правоохранители выяснили, что злоумышленник неоднократно отбывал срок в исправительных учреждениях за разбой и кражи. В ноябре 2020 года мужчину департировали за пределы России. Въезд на территорию страны ему запрещен в ближайшие 10 лет.- В отношении нарушителя возбуждены административные дела о неповиновении законному распоряжению или требованию военнослужащего и нарушении режима государственной границы РФ, - сообщили в ПУ ФСБ России по Ростовской области.Помимо этого, мужчину могут обвинить в уголовном правонарушении - незаконном пересечении границы России. Правоохранители проводят проверку по выявлению признаков преступления в действиях задержанного.