Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На границе Ростовской области задержали опасного рецидивиста

На границе Ростовской области задержали опасного рецидивиста
На границе Ростовской области с Украиной задержали опасного преступника-рецидивиста. Мужчина пытался перейти на российскую сторону на окраине хутора Касьяновка Чертковского района.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник неоднократно отбывал срок в исправительных учреждениях за разбой и кражи. В ноябре 2020 года мужчину департировали за пределы России. Въезд на территорию страны ему запрещен в ближайшие 10 лет.

- В отношении нарушителя возбуждены административные дела о неповиновении законному распоряжению или требованию военнослужащего и нарушении режима государственной границы РФ, - сообщили в ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Помимо этого, мужчину могут обвинить в уголовном правонарушении - незаконном пересечении границы России. Правоохранители проводят проверку по выявлению признаков преступления в действиях задержанного.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.