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На Главном автовокзале в Ростове произошла авария с участием трех автобусов: видео

На Главном автовокзале в Ростове произошла авария с участием трех автобусов: видео
На Главном автовокзале в Ростове-на-Дону водитель автобуса № 7 спровоцировал массовую аварию. Происшествие случилось ранним утром 8 октября на проспекте Сиверса.

Очевидец аварии рассказал Rostov.ru, что водитель автобуса № 7 сообщением Главный автовокзал - Можайская не справился с управлением и влетел в зад автобусу сообщением Ростов - Батайск, когда в салон заходили люди. От силы удара батайский автобус врезался еще в один автобус, следующий в Батайск.

Столкновение было настолько сильным, что у двух автобусов разбиты лобовые стекла и задние части. Скорее всего, водитель городского общественного транспорта уснул за рулем, или ему стало плохо.

Информация о пострадавших уточняется.

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