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На Дону женщина легкого поведения из Нижнего Новгорода жестоко расправилась с клиентом

На Дону женщина легкого поведения из Нижнего Новгорода жестоко расправилась с клиентом

В Аксайском районе арестовали 41-летнюю женщину легкого поведения, которая зарезала водителя фуры. На нее завели уголовное дело по статье об убийстве, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

32-летний дальнобойщик в пути решил поздравить самого себя с Днем защитника Отечества. На обочине он увидел женщину, которая явно подходила для любовных утех. Мужчина остановился, чтобы узнать цену нескольких часов развлечений. Его все устроило, поэтому он предложил женщине «рандеву» в кабине авто на парковке. Дама была подвыпившей, и далеко не все желания клиента ей пришлись по нраву. Поначалу она мягко отказывала ему в некоторых услугах, но настойчивость мужчины начала ее злить. Женщина стала кричать, что убьет его, если он не прекратит свои извращения. Разгоряченного клиента угрозы не остановили, и женщина схватилась за нож. Она ударила его не менее семи раз. К сожалению, мужчину спасти не удалось - он скончался на месте.

Сейчас женщина находится под стражей. Она приехала в Ростовскую область из Новгорода и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: rostov.ru
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