На М-4 «Дон» фура раздавила женщину, которая вышла из своего авто после ДТП

Фото: ГИБДД

В Ростовской области в массовом ДТП на трассе М-4 погибла женщина, и пострадал мужчина. Авария случилась вечером 18 января в Красносулинском районе - на 949-м километре автодороги.50-летняя женщина на «Митсубиси Лансер» не выдержала боковой интервал и задела попутный грузовик «ДАФ», за рулем которого был 36-летний мужчина. После ДТП оба водителя остановились, фура - на обочине, а иномарка - на крайне левой полосе. Оба водителя вышли из своих машин и начали осматривать повреждения, которые получили во время столкновения.Через несколько минут на этом участке дороги появился 28-летний парень на «Хендай Акценте». Водитель не заметил автомобилистов и сбил их. Удар был такой силы, что женщину отбросило под колеса грузового «Вольво», водитель «ДАФ» упал ближе к обочине.- От полученных травм автомобилистка погибла на месте, - отметили в ГИБДД по Ростовской области. - Мужчина из «ДАФ» получил травмы и был доставлен в медучреждение.