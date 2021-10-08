На Дону водитель легковушки врезался в дерево и перевернулся
На автодороге в Ростовской области произошла авария с «перевертышем». ДТП случилось днем 11 октября в Шолоховском районе.
В тот день двое жителей станицы Вешенской ехали на авто в Верхнедонской район. На одном из поворотов машину занесло. Транспорт съехал с дороги и врезался в дерево. От удара легковушку отбросило, и она перевернулась.
Мужчины выбрались из автомобиля, однако поставить ее на колеса оказалось не так просто. При этом в любой момент бензобак мог потечь, а неотключенный аккумулятор - взорваться. На помощь пришли спасатели. Они отключили аккумулятор и поставили легковушку на дорогу.
- От медпомощи мужчины отказались, - рассказала DonDay.ru помощник начальника поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.