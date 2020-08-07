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На Дону водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста

На Дону водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста
В Ростовской области водитель легковушки сбил 10-летнего велосипедиста. Инцидент произошел вечером 11 августа в Новочеркасске.

Известно, что 25-летний дончанин за рулем «Хендай» двигался по улице Мацоты. Машина настигла школьника, когда тот переезжал дорогу на двухколесном транспорте по «зебре» на перекрестке.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, ребенок с полученными травмами был доставлен в медучреждение.
О его состоянии ничего не известно.

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