На Дону водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста

В Ростовской области водитель легковушки сбил 10-летнего велосипедиста. Инцидент произошел вечером 11 августа в Новочеркасске.Известно, что 25-летний дончанин за рулем «Хендай» двигался по улице Мацоты. Машина настигла школьника, когда тот переезжал дорогу на двухколесном транспорте по «зебре» на перекрестке.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, ребенок с полученными травмами был доставлен в медучреждение.О его состоянии ничего не известно.