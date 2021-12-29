На Дону трое парней угнали машину и застряли на ней в сугробе

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В Шахтах трое 20-летних парней угнали со двора одной из многоэтажек «семерку» и застряли на ней в сугробе. Инцидент произошел утром 10 января.Молодые люди заприметили на одной из улиц города припаркованный «ВАЗ-2107». Подойдя к нему ближе, они обнаружили внутри салона «семерки» ключи. Дверь машины оказалась незапертой, поэтому парни сели в транспортное средство и уехали. По дороге в пункт приема металлолома они мысленно делили вырученные деньги, но их плану не суждено было сбыться. Горе-автоугонщики так спешили, что увязли в снегу. Они бросили машину и сбежали. Тем временем в полицию уже обратился хозяин авто. Брошенную «семерку» быстро нашли и передали владельцу. Спустя некоторое время удалось задержать и злоумышленников.На молодых людей завели уголовное дело по статье о краже.В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.