Двое молодых людей угнали у жителя Ростовской области мотоцикл «Урал»



В Зерноградском районе Ростовской области двое злоумышленников угнали мотоцикл «Урал» у местного жителя.



32-летний и 22-летний жители Егорлыкского района пробрались на территорию частного дома, где увидели мотоцикл. Чтобы дальше не идти пешком, воришки угнали двухколёсное транспортное средство и продолжили путь на нём. Когда хозяин обнаружил пропажу, он обратился в полицию.

- Полицейские задержали подозреваемых, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Оба ранее были судимы за кражу.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемые помещены под подписку о невыезде.



Транспортное средство вернули владельцу.