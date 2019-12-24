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Двое молодых людей угнали у жителя Ростовской области мотоцикл «Урал»

Двое молодых людей угнали у жителя Ростовской области мотоцикл «Урал»
В Зерноградском районе Ростовской области двое злоумышленников угнали мотоцикл «Урал» у местного жителя.

32-летний и 22-летний жители Егорлыкского района пробрались на территорию частного дома, где увидели мотоцикл. Чтобы дальше не идти пешком, воришки угнали двухколёсное транспортное средство и продолжили путь на нём. Когда хозяин обнаружил пропажу, он обратился в полицию.
- Полицейские задержали подозреваемых, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Оба ранее были судимы за кражу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемые помещены под подписку о невыезде.

Транспортное средство вернули владельцу.

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