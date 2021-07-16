В Ростовской области подросток и мужчина на мотоцикле погибли в аварии

В Ростовской области 39-летний мотоциклист и его 12-летний пассажир насмерть разбились в аварии с легковушкой. Страшная трагедия произошла около 22 часов 17 июля в Родионово-Несветайском районе.По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель мотоцикла «Хонда CBR600F» поворачивал с грунтовой дороги на трассу Куйбышево-Алексеево-Тузловка-Родионово-Несветайский. В это время там проезжал «Хендай Акцент», за рулем которого находился пенсионер. Иномарка на скорости врезалась в авто. У иномарки разбилось лобовое стекло, а капот смялся.От сильного удара мужчина вместе с пассажиром упал с мотоцикла, отлетев на несколько метров. От полученных травм они скончались на месте происшествия.В ведомстве уточнили, что и байкер, и 12-летний мальчик были в шлемах в момент столкновения.