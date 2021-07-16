Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области подросток и мужчина на мотоцикле погибли в аварии

В Ростовской области подросток и мужчина на мотоцикле погибли в аварии
В Ростовской области 39-летний мотоциклист и его 12-летний пассажир насмерть разбились в аварии с легковушкой. Страшная трагедия произошла около 22 часов 17 июля в Родионово-Несветайском районе.

По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель мотоцикла «Хонда CBR600F» поворачивал с грунтовой дороги на трассу Куйбышево-Алексеево-Тузловка-Родионово-Несветайский. В это время там проезжал «Хендай Акцент», за рулем которого находился пенсионер. Иномарка на скорости врезалась в авто. У иномарки разбилось лобовое стекло, а капот смялся.

От сильного удара мужчина вместе с пассажиром упал с мотоцикла, отлетев на несколько метров. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

В ведомстве уточнили, что и байкер, и 12-летний мальчик были в шлемах в момент столкновения.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.