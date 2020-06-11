Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону разыскивают мужчину, подозреваемого в сексуальном домогательстве к падчерице

На Дону разыскивают мужчину, подозреваемого в сексуальном домогательстве к падчерице
В Ростовской области по подозрению в сексуальном домогательстве к падчерице разыскивают 41-летнего мужчину.

Ориентировку на подозреваемого распространил азовский отдел полиции 15 июня. По информации правоохранительных органов, на Сергея Ободова написала заявление его жена. Женщина обвинила супруга в сексуальном домогательстве к своей несовершеннолетней дочери. Девочке мужчина приходится отчимом.

Мужчина сбежал, когда на пороге дома появились полицейские. В тот момент он был в серых семейных трусах и тапочках. С собой подозреваемый успел прихватить мобильный телефон «Хонор 8 S».

Всех, кто видел подозреваемого Сергея Ободова или знает, где он может скрываться, просят обратиться в полицию.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.