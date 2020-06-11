На Дону разыскивают мужчину, подозреваемого в сексуальном домогательстве к падчерице

В Ростовской области по подозрению в сексуальном домогательстве к падчерице разыскивают 41-летнего мужчину.Ориентировку на подозреваемого распространил азовский отдел полиции 15 июня. По информации правоохранительных органов, на Сергея Ободова написала заявление его жена. Женщина обвинила супруга в сексуальном домогательстве к своей несовершеннолетней дочери. Девочке мужчина приходится отчимом.Мужчина сбежал, когда на пороге дома появились полицейские. В тот момент он был в серых семейных трусах и тапочках. С собой подозреваемый успел прихватить мобильный телефон «Хонор 8 S».Всех, кто видел подозреваемого Сергея Ободова или знает, где он может скрываться, просят обратиться в полицию.