На Дону разыскивается подозреваемый в преступлении в сфере оборота наркотиков
В Ростовской области разыскивается 38-летний Рафик Ахмаиович Умматов. Мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.
В розыск подозреваемый объявлен отделом полиции по Аксайскому району. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 22 января.
В донском главке сообщили приметы разыскиваемого. На вид ему - 35-40 лет, среднего роста, среднего телосложения. У него овальное лицо, чёрные волосы.
Всех, кто знает, где может находиться подозреваемый или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (86350) 5-40-49 или 02, 020 - с мобильного.