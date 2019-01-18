На Дону разыскивается подозреваемый в преступлении в сфере оборота наркотиков



В Ростовской области разыскивается 38-летний Рафик Ахмаиович Умматов. Мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.



В розыск подозреваемый объявлен отделом полиции по Аксайскому району. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 22 января.



В донском главке сообщили приметы разыскиваемого. На вид ему - 35-40 лет, среднего роста, среднего телосложения. У него овальное лицо, чёрные волосы.



Всех, кто знает, где может находиться подозреваемый или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (86350) 5-40-49 или 02, 020 - с мобильного.