Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону разыскивается подозреваемый в преступлении в сфере оборота наркотиков

На Дону разыскивается подозреваемый в преступлении в сфере оборота наркотиков
В Ростовской области разыскивается 38-летний Рафик Ахмаиович Умматов. Мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

В розыск подозреваемый объявлен отделом полиции по Аксайскому району. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 22 января.

В донском главке сообщили приметы разыскиваемого. На вид ему - 35-40 лет, среднего роста, среднего телосложения. У него овальное лицо, чёрные волосы.

Всех, кто знает, где может находиться подозреваемый или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (86350) 5-40-49 или 02, 020 - с мобильного.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.