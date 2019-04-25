На Дону пока хозяйка была в другой комнате, женщина обчистила ее дом



В Ростовской области 35-летняя женщина ограбила дом. Предполагаемую злоумышленницу задержали 26 апреля в Новошахтинске.



В полицию пришла женщина и рассказала, что у нее из дома украли электронную технику. Правоохранители задержали 35-летнюю женщину по подозрению в грабеже.



Выяснилось, что пока хозяйка была в другой комнате, злоумышленница пробралась в ее жилище и похитила оттуда электронную технику. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Похищенное имущество вернули законной владелице.



- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.