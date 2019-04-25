Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону пока хозяйка была в другой комнате, женщина обчистила ее дом

На Дону пока хозяйка была в другой комнате, женщина обчистила ее дом
В Ростовской области 35-летняя женщина ограбила дом. Предполагаемую злоумышленницу задержали 26 апреля в Новошахтинске.

В полицию пришла женщина и рассказала, что у нее из дома украли электронную технику. Правоохранители задержали 35-летнюю женщину по подозрению в грабеже.

Выяснилось, что пока хозяйка была в другой комнате, злоумышленница пробралась в ее жилище и похитила оттуда электронную технику. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Похищенное имущество вернули законной владелице.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.