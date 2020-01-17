На Дону подросток перевернулся на автомобиле: пострадала 14-летняя девочка



Автомобиль с двумя подростками перевернулся в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня 19 января.



По трассе Азов — Самарское ехал 16-летний парень на «Хёндай Акцент». Он превысил скорость и в какой-то момент потерял управление. Иномарка вылетела с дороги в кювет и опрокинулась.



По данным DonDay Азов, в результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка авто. С травмами её доставили в больницу.