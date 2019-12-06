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Машина вылетела с дороги в Ростовской области: пострадала пенсионерка

Машина вылетела с дороги в Ростовской области: пострадала пенсионерка
Фото для иллюстрации

Женщина получила травмы в результате ДТП в Ростовской области. Авария произошла около 21 часа 8 декабря на трассе Азов — Ейск.

За рулём «ВАЗ-2107» ехал 51-летний мужчина. По предварительным данным, он превысил скорость и в какой-то момент не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и съехал в кювет.

- В результате происшествия пострадала пассажирка машины, - прокомментировали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

Медики доставили 65-летнюю женщину в больницу.

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