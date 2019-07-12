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На Дону подозреваемый в терроризме взорвался в машине при попытке задержания

На Дону подозреваемый в терроризме взорвался в машине при попытке задержания

В Ростовской области во время преследования подозреваемый в терроризме взорвался в машине.

По информации ФСБ России, в Ростовской области была выявлена ячейка сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». В её состав входили три россиянина. Подозреваемые намеривались совершить нападения на полицейских и готовили теракты в местах массового скопления людей.
- На след подозреваемых спецслужбы вышли в процессе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года «ростовской» террористической ячейки, - рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России. - Главарь группы при попытке остановить его машину у хутора Глинки Родионово-Несветайского района начал стрелять из автомата по сотрудникам правоохранительных органов. От ответного огня в машине террориста произошёл взрыв. Подозреваемый погиб на месте.

Позже в Ростове были задержаны ещё два члена террористической группы. Во время досмотра у них нашли взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное.

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