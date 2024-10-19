На Дону осудили мужчину, который до полусмерти избил мать

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В Ростовской области мужчина, избивший свою мать до полусмерти, не смог обжаловать приговор. Андрея Неволина обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Трагедия случилась в Азовском районе 2 февраля 2024 года. Днем Андрей выпивал алкоголь дома, в селе Кулешовке. Мужчина навеселе стал громко слушать музыку, игнорируя просьбы мамы сделать тише. Вскоре женщина вышла из себя. Она разбила телефон сына, чем сильно его разозлила.Мужчина с кулаками набросился на мать. Он несколько раз ударил ее по лицу и в грудь. Спустя несколько часов женщина попросила вызвать «скорую». Ее отвезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и неполными переломами ребер.Андрея Неволина задержали. В июле Азовский городской суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина не согласился с решением и попытался его обжаловать в вышестоящей инстанции. Ростовский областной суд отклонил апелляционную жалобу.