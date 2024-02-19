Под Ростовом мужчина получил «условку», избив прохожего до полусмерти

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который избил прохожего до полусмерти. Происшествие случилось еще 26 мая 2023 года в городе Аксае.Рано утром Сергей П. проезжал на велосипеде рядом с площадью Герою. Он увидел подозрительного парня, который что-то искал в кустах. Мужчина подумал, что незнакомец пытается спрятать «закладку». После разговора Сергей предложил человеку проехать с ним в отделение полиции. Тот неожиданно согласился. Однако на проспекте Ленина попутчик попытался убежать.Сергей догнал его и ударил несколько раз по голове, после чего вызвал стражей порядка. Во время разбирательств выяснилось, что молодой человек не промышлял ничем противозаконным.Вскоре его состояние ухудшилось. В больнице у потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Пациенту потребовалась операция. К счастью, она прошла успешно.Спустя время полицейские задержали уже Сергея. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».Аксайский районный суд вынес приговор Сергею. Он получил два года лишения свободы в колонии общего режима условно.