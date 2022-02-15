В Таганроге осудили мужчину, который до смерти забил свою мать

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В Таганроге на скамье подсудимых оказался 42-летний мужчина, который насмерть забил свою мать руками. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.В ноябре прошлого года мужчина сидел дома и выпивал. 65-летняя женщина устала постоянно видеть сына пьяным и попросила его остановиться, привести себя в порядок. Однако таганрожец на просьбы матери образумиться ответил грубо, из-за чего между ними завязалась ссора. Ситуация накалялась, и мужчина полез на пенсионерку с кулаками. Он избивал беззащитную мать до тех пор, пока она не перестала кричать и сопротивляться. Поняв, что женщина мертва, мужчина сбежал. Правоохранителям удалось его задержать спустя время в Московской области.На мужчину завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Суд приговорил таганрожца к шести годам колонии строгого режима.Приговор в законную силу еще не вступил.