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В Таганроге осудили мужчину, который до смерти забил свою мать

В Таганроге осудили мужчину, который до смерти забил свою мать

В Таганроге на скамье подсудимых оказался 42-летний мужчина, который насмерть забил свою мать руками. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В ноябре прошлого года мужчина сидел дома и выпивал. 65-летняя женщина устала постоянно видеть сына пьяным и попросила его остановиться, привести себя в порядок. Однако таганрожец на просьбы матери образумиться ответил грубо, из-за чего между ними завязалась ссора. Ситуация накалялась, и мужчина полез на пенсионерку с кулаками. Он избивал беззащитную мать до тех пор, пока она не перестала кричать и сопротивляться. Поняв, что женщина мертва, мужчина сбежал. Правоохранителям удалось его задержать спустя время в Московской области.

На мужчину завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Суд приговорил таганрожца к шести годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.
Фото: bryansktoday.ru
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