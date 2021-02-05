Житель Ростовской области подозревается в избиении до смерти пожилой матери

В Ростовской области мужчину подозревают в избиении до смерти 81-летней матери. Происшествие случилось 20 января в городе Шахты.По версии следствия, в тот день 44-летний мужчина находился у себя дома вместе с матерью. Выпивший сын начал ссориться с пенсионеркой. Градус ударил в голову, и разгневанный дончанин набросился на пожилую мать и избил. Медики пытались спасти пострадавшую, но она скончалась в больнице от полученных травм.Правоохранители задержали сына погибшей и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Если его вину докажут, шахтинцу грозит до 15 лет лишения свободы.