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В Ростовской области водитель мотороллера врезался в забор: пострадали две девочки

В Ростовской области водитель мотороллера врезался в забор: пострадали две девочки
В Ростовской области подвыпивший водитель мотороллера врезался в забор, в результате пострадали 2-летняя и 11-летняя девочки. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 13 июня в поселке Дивном Аксайского района.

31-летний водитель мотороллера «Муравей» сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Проезжая по улице Набережной, он не справился с управлением и врезался в забор.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, мужчина управлял транспортом без прав.

В результате аварии малышка и школьница получили травмы и были госпитализированы.

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