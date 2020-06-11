В Ростовской области водитель мотороллера врезался в забор: пострадали две девочки

В Ростовской области подвыпивший водитель мотороллера врезался в забор, в результате пострадали 2-летняя и 11-летняя девочки. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 13 июня в поселке Дивном Аксайского района.31-летний водитель мотороллера «Муравей» сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Проезжая по улице Набережной, он не справился с управлением и врезался в забор.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, мужчина управлял транспортом без прав.В результате аварии малышка и школьница получили травмы и были госпитализированы.